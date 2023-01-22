В Херсонской области уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы

Минобороны: уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы под Херсоном

Российские военные уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства в Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, Вооруженным силам России удалось уничтожить станции модели AN/ТPQ-36. Также, согласно сообщению Минобороны, в районах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) российские военные уничтожили две станции моделей AN/TPQ-48 и AN/TPQ-37.

22 января министерство здравоохранения Херсонской области заявило, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было повреждено здание новокаховской больницы. В ведомстве отметили, что в здании вылетели окна, а перед приемным покоем осталась воронка. В результате обстрела никто не пострадал.

17 января официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков отмечал, что российские войска уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-50 американского производства в Херсонской области, аналогичную станцию AN/ТPQ-36 в ДНР и РЛС AN/TPQ-48 в Харьковской области.