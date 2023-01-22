Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:47, 22 января 2023Россия

В Херсонской области уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы

Минобороны: уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы под Херсоном

Фото: VoidWanderer / Wikimedia Commons

Российские военные уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства в Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, Вооруженным силам России удалось уничтожить станции модели AN/ТPQ-36. Также, согласно сообщению Минобороны, в районах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) российские военные уничтожили две станции моделей AN/TPQ-48 и AN/TPQ-37.

22 января министерство здравоохранения Херсонской области заявило, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было повреждено здание новокаховской больницы. В ведомстве отметили, что в здании вылетели окна, а перед приемным покоем осталась воронка. В результате обстрела никто не пострадал.

17 января официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков отмечал, что российские войска уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-50 американского производства в Херсонской области, аналогичную станцию AN/ТPQ-36 в ДНР и РЛС AN/TPQ-48 в Харьковской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российские военные заняли новые рубежи на запорожском направлении
Штурмовики ЧВК «Вагнер» взяли опорные пункты ВСУ по пути к Ивановскому
Борис Джонсон приехал на Украину
Пользователей сети возмутила зарплата консьержа в Москве
Названы возможные последствия для Швеции после акции со сжиганием Корана
Над «Ювентусом» нависла угроза отстранения от еврокубков
В Австрии указали на страх властей ФРГ рассказать правду о проблемах с газом
Российская система ПВО сбила самолет ВСУ в ДНР
Женщина заключила необычный договор со смертельно больным мужем и застрелила его
Минобороны заявило о поражении четырех бригад ВСУ на краснолиманском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.