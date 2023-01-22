Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:58, 22 января 2023Силовые структуры

Подозреваемого в убийстве и расчленении задержали в Ленинградской области

55-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве и расчленении тела в бане

Фото: Arne Dedert / Globallookpress.com

Полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве и расчленении своего знакомого в городе Всеволожск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в своем Telegram-канале.

55-летнего подозреваемого обнаружили в одном из домов в деревне Кальтино, где он находился в гостях в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В субботу стражам порядка поступило сообщение, что в бане у дома на проспекте Некрасова во Всеволожске лежит расчлененное тело. О страшной находке заявила хозяйка постройки, которая предположила, что преступление мог совершить ее отчим. На месте происшествия были обнаружены три полиэтиленовых пакета, накрытые ковром, и один завернутый в простыню сверток с частями тела мужчины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Партия Шольца решила пересмотреть свою политику по отношению к России
Американцы осудили Байдена за хранение секретных документов
Врач рассказала о связи тренировок и появления чувства хронической усталости
Назван возможный преемник действующего главы аппарата Белого дома
Подозреваемого в убийстве и расчленении задержали в Ленинградской области
Рогов сообщил о переходе двух офицеров ВСУ на сторону России
Названы опасные последствия аритмии
Пушилин счел нецелесообразным создание пунктов гумпомощи в Соледаре
В ДНР заявили о попытке ВСУ уничтожить соляные рудники
Шольц заявил о координации с союзниками по вопросу поставок танков Киеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.