Подозреваемого в убийстве и расчленении задержали в Ленинградской области

55-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве и расчленении тела в бане

Полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве и расчленении своего знакомого в городе Всеволожск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в своем Telegram-канале.

55-летнего подозреваемого обнаружили в одном из домов в деревне Кальтино, где он находился в гостях в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В субботу стражам порядка поступило сообщение, что в бане у дома на проспекте Некрасова во Всеволожске лежит расчлененное тело. О страшной находке заявила хозяйка постройки, которая предположила, что преступление мог совершить ее отчим. На месте происшествия были обнаружены три полиэтиленовых пакета, накрытые ковром, и один завернутый в простыню сверток с частями тела мужчины.