Во Франции испугались популярности романа о политике Путина

NYT: во Франции испугались, что роман о политике Путина повлияет на позицию Парижа

Во Франции стал популярным роман «Кремлевский волшебник» (Le Mage Du Kremlin) писателя и журналиста Джулиано да Эмполи, что вызвало озабоченность критиков, пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, роман, исследующий работу российского правительства и якобы объясняющий политику президента России Владимира Путина, был опубликован в феврале 2022 года и продан во Франции тиражом более 430 тысяч экземпляров. По мнению критиков, вымышленный персонаж, глава государства, в романе вызывает симпатию. Журналисты обвинили Францию в том, что она лояльна к России. По их словам, это отражено в позиции президента Эммануэля Макрона, который признает, что Россия является сильной державой и остается частью европейского континента.

Критики испугались популярности романа. По их словам, он может еще больше изменить позицию Парижа, который и так ругают за снисходительное отношение к России. «В книге представлен симпатичный портрет российского лидера, что вызывает опасения, это может повлиять на национальную политику в отношении конфликта на Украине», — пишет издание.

Ранее Макрон заявил, что считает необходимым сохранять прямой диалог с Владимиром Путиным.