Пентагон оставит несколько тысяч американских военных в Румынии

NYT сообщила о планах Пентагона оставить несколько тысяч американских военных в Румынии

Пентагон оставит несколько тысяч американских военных на юго-востоке Румынии еще на девять месяцев, пишет издание The New York Times (NYT).

Как сообщила газета, США планируют сохранить присутствие американских войск в юго-восточной Румынии в количестве нескольких тысяч военных. База военно-воздушных сил (ВВС), на которой с лета 2022 года базируются около четырех тысяч американских солдат, используется в качестве тренировочной для сил НАТО в Восточной Европе.

«Бойцы 101-й десантной дивизии покинут базу в течение следующих двух месяцев», — подчеркнуло издание. Их заменит другая бригада из 101-й дивизии.

Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе решили нарастить военное присутствие на востоке и создать четыре новые многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.