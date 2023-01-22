В Ливане заявили о победе России на Украине еще до окончания конфликта

Al Binaa: Россия побеждает в украинском конфликте еще до его окончания благодаря ВПК

Россия побеждает в конфликте с Украиной еще до его окончания благодаря развитому военно-промышленному комплексу (ВПК), пишет ливанская газета Al Binaa.

Автор статьи сравнил кризис на Украине с басней о муравье и стрекозе. По его словам, президент России Владимир Путин сейчас пожинает плоды своих трудов в оборонном секторе. По мнению журналиста, стрекоза-НАТО оказалась зимой с пустыми арсеналами. По мнению издания, для победы в украинском конфликте Москве нужно просто время.

«России даже не нужно наступать, ей достаточно продолжить артиллерийские атаки и уничтожить военные инфраструктуру, пункты дислокации украинских военных, энергетические и коммуникационные комплексы, чтобы выиграть», — уточнило издание.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что время остается оружием России, и западным странам необходимо ускориться с предоставлением военной помощи Киеву.