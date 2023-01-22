Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:15, 22 января 2023Мир

В Ливане заявили о победе России на Украине еще до окончания конфликта

Al Binaa: Россия побеждает в украинском конфликте еще до его окончания благодаря ВПК
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: РИА Новости

Россия побеждает в конфликте с Украиной еще до его окончания благодаря развитому военно-промышленному комплексу (ВПК), пишет ливанская газета Al Binaa.

Автор статьи сравнил кризис на Украине с басней о муравье и стрекозе. По его словам, президент России Владимир Путин сейчас пожинает плоды своих трудов в оборонном секторе. По мнению журналиста, стрекоза-НАТО оказалась зимой с пустыми арсеналами. По мнению издания, для победы в украинском конфликте Москве нужно просто время.

«России даже не нужно наступать, ей достаточно продолжить артиллерийские атаки и уничтожить военные инфраструктуру, пункты дислокации украинских военных, энергетические и коммуникационные комплексы, чтобы выиграть», — уточнило издание.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что время остается оружием России, и западным странам необходимо ускориться с предоставлением военной помощи Киеву.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по району завода в Стаханове
Названы главные трудности работы столичных телефонисток
В США допустили щекотливую ситуацию с Маском в Китае
Германию призвали подумать перед отправкой Украине танков
Российский артиллерист предрек провал ВСУ под Кременной
Итальянцы из-за инфляции потеряли более 41 миллиарда евро накоплений
Названы привычки для профилактики деменции
Лор предупредил о повышенном риске развития бронхолегочных заболеваний от вейпов
В Ливане заявили о победе России на Украине еще до окончания конфликта
В частном доме Байдена обнаружили новые секретные документы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.