Немецкая газета Bild изучила мемы о Шольце после его отказа Киеву в поставке танков

Немецкая газета Bild прокомментировала распространившиеся в России мемы о канцлере Германии Олафе Шольце, возникшие после его отказа поставлять танки Киеву.

«Полковник ФСБ Олаф Шольц, в одиночку остановивший поставки десятков немецких танков Украине, удостоен звания Героя России посмертно», — цитирует автор материала содержание одного из популярных мемов. Издание также пишет, что решение немецкого канцлера было раскритиковано союзниками, поддерживающими киевский режим. В статье подчеркивается, что отказ Шольца от передачи Украине танков сыграет на руку Москве.

Помимо этого, в материале автор приводит высказывание о том, что Берлин эксплуатирует слабость Вашингтона и сумел одурачить Польшу, Финляндию и страны Прибалтики, что демонстрирует победу Шольца.

Ранее сообщалось, что политическая карьера немецкого лидера оказалась под угрозой из-за конфликта на Украине. Отмечалось, что Шольц согласился передать Украине боевые танки только при условии, что Великобритания и другие западные страны сделают это первыми.