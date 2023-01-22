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17:42, 22 января 2023Мир

Шольц обратился к французам и вспомнил о Путине и Украине

Канцлер ФРГ Шольц заговорил о Путине и Украине посреди обращения к французам

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц записал видеообращение, посвященное 60-летней годовщине с момента подписания Францией и Германией Елисейского договора. Запись его речи опубликована в Twitter.

Обращаясь к французам, Шольц назвал Германию и Францию «друзьями и близкими партнерами» и указал на необходимость защиты и укрепления общих ценностей. После этого политик сменил тему с европейского сотрудничества на конфликт на Украине и вспомнил о президенте России Владимире Путине.

Немецкий канцлер высказал мнение, что «Владимир Путин не победит», выразив при этом уверенность, что Украина продолжит получать оружие и военную технику от западных стран.

Ранее во время встречи в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и Олаф Шольц договорились о дальнейшей поддержке Киева.

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Марина Совина
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