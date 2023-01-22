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14:54, 22 января 2023Мир

В Австрии указали на страх властей ФРГ рассказать правду о проблемах с газом

Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе: власти ФРГ боятся сказать правду о проблемах с газом

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Власти ФРГ боятся сказать правду населению страны об истинных причинах роста цена на газ и электроэнергию, а также о таких возможных проблемах, как дефицит энергоресурсов. Об этом заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, его слова Передает РИА Новости.

Австрийский политик пояснил, что в таком случае немецкое правительство было бы вынуждено признать, что само виновато в сложившейся ситуации.

Таким образом Штрахе прокомментировал заявление главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека, который в ходе своего выступления на федеративной земле Шлезвиг-Гольштейн сказал, что половина необходимого Германии газа была утрачена из-за перекрытия Россией «газового крана», а трубопроводы «Северные потоки» сломаны, в связи чем поставки российского топлива в обозримом будущем не возобновятся.

«Это очевидная неправда. Россия хотела и была готова продолжать поставки газа в ЕС и Германию», — указал Штрахе.

Экс-вице-канцлер Австрии отметил, что дальнейшие поставки предотвратили Украина и Польша, трубопровод «Северный поток» был разрушен, при этом к расследованию российскую сторону не допустили, а «Северный поток-2» вывели из эксплуатации по решению Германии.

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Варвара Кошечкина
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