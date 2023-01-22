Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:53, 22 января 2023Мир

Референдум об изменениях в конституцию Словакии признают недействительным

ТА3: референдум в Словакии признают недействительным из-за 27-процентной явки

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Референдум об изменениях в конституцию Словакии не будет признан из-за низкой явки, передает братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на государственное управление статистики.

По его данным, это восьмой подобный случай в 30-летней истории республики. Журналисты сообщили, что в голосовании в субботу, 21 января, приняли участие около 27,26 процента граждан.

«Для того чтобы результаты референдума были признаны действительными, необходимо участие более половины граждан, имеющих право голоса, то есть 2,2 миллиона жителей республики», — подчеркнули в ведомстве. Таким образом, результаты данного голосования будут считаться недействительными.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова разрешила первым семи гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Володин предупредил Украину об ответных мерах за атаки на Россию
Aurus получит электрическую версию
Карчаа прокомментировал заявление МАГАТЭ по созданию зоны безопасности у ЗАЭС
В России рассмотрят жалобу мобилизованного на зарплату
Рогов заявил о намерении ВСУ уничтожить промышленность Запорожья
В ЛНР заявили о переброске ВСУ западной техники под Сватово
В России изменят школьную программу по литературе
Референдум об изменениях в конституцию Словакии признают недействительным
В США высмеяли слова Байдена о секретных документах
В Стаханове из-за обстрела ВСУ разрушен профилакторий машиностроительного завода
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.