Референдум об изменениях в конституцию Словакии признают недействительным

ТА3: референдум в Словакии признают недействительным из-за 27-процентной явки

Референдум об изменениях в конституцию Словакии не будет признан из-за низкой явки, передает братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на государственное управление статистики.

По его данным, это восьмой подобный случай в 30-летней истории республики. Журналисты сообщили, что в голосовании в субботу, 21 января, приняли участие около 27,26 процента граждан.

«Для того чтобы результаты референдума были признаны действительными, необходимо участие более половины граждан, имеющих право голоса, то есть 2,2 миллиона жителей республики», — подчеркнули в ведомстве. Таким образом, результаты данного голосования будут считаться недействительными.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова разрешила первым семи гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ).