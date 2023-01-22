Полиция заблокировала машину с подозреваемым в стрельбе в Калифорнии

В США полицейские окружили машину с подозреваемым в стрельбе с десятью погибшими

В США полицейские окружили автомобиль, где, по версии следствия, может находиться подозреваемый в массовой стрельбе в Калифорнии. Информация об этом прозвучала во время трансляции телеканала ABC7.

Сообщается, что белый грузовик заблокирован двумя автомобилями спецслужб, а место окружено множеством полицейских машин. Правоохранители заявляют, что мотив преступления пока не установлен.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла поздно вечером в субботу, 21 января, в Монтерей-парке, где десятки тысяч человек собрались для того, чтобы отметить китайский Новый год в рамках массового двухдневного фестиваля. Когда неизвестный открыл огонь, люди приняли выстрелы за фейерверки. В результате погибли десять человек и еще не менее десяти получили ранения различной степени тяжести.