Полиция заблокировала машину с подозреваемым в стрельбе в Калифорнии
В США полицейские окружили автомобиль, где, по версии следствия, может находиться подозреваемый в массовой стрельбе в Калифорнии. Информация об этом прозвучала во время трансляции телеканала ABC7.
Сообщается, что белый грузовик заблокирован двумя автомобилями спецслужб, а место окружено множеством полицейских машин. Правоохранители заявляют, что мотив преступления пока не установлен.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла поздно вечером в субботу, 21 января, в Монтерей-парке, где десятки тысяч человек собрались для того, чтобы отметить китайский Новый год в рамках массового двухдневного фестиваля. Когда неизвестный открыл огонь, люди приняли выстрелы за фейерверки. В результате погибли десять человек и еще не менее десяти получили ранения различной степени тяжести.