Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:31, 22 января 2023Мир

Германию призвали подумать перед отправкой Украине танков

Обозреватель Spiegel Фишер призвал ФРГ подумать перед отправкой Украине танков Leopard

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

ФРГ следует дважды подумать, прежде чем передавать Украине танки. С таким мнением выступил обозреватель Томас Фишер в статье для Spiegel.

Фишер призвал Германию подумать, готова ли она тратить миллиарды евро на вооружение Украины в будущем. По его мнению, перед Берлином стоит стратегическая проблема: ему нужно решить, насколько далеко он готов зайти в поддержке Киева. «Если можно поставлять танки, то почему не боевые самолеты? Где проходит граница?» — возмутился автор материала.

Журналист добавил, что стратегия, направленная на увеличение помощи Украине, не выглядит для него убедительной.

Ранее сообщалось, что Берлин задумался о поставках Украине 19 танков Leopard. Машины планирубт поставить из запасов Вооруженных сил Германии. Всего у Бундесвера в наличии есть 312 танков Leopard, 99 из которых с мая 2022 года находились в ремонте, а один списали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по району завода в Стаханове
Американский политик высмеяла голод на Украине на фоне проблем в США
Названы главные трудности работы столичных телефонисток
В США допустили щекотливую ситуацию с Маском в Китае
Германию призвали подумать перед отправкой Украине танков
Российский артиллерист предрек провал ВСУ под Кременной
Итальянцы из-за инфляции потеряли более 41 миллиарда евро накоплений
Названы привычки для профилактики деменции
Лор предупредил о повышенном риске развития бронхолегочных заболеваний от вейпов
В Ливане заявили о победе России на Украине еще до окончания конфликта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.