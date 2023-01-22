Германию призвали подумать перед отправкой Украине танков

Обозреватель Spiegel Фишер призвал ФРГ подумать перед отправкой Украине танков Leopard

ФРГ следует дважды подумать, прежде чем передавать Украине танки. С таким мнением выступил обозреватель Томас Фишер в статье для Spiegel.

Фишер призвал Германию подумать, готова ли она тратить миллиарды евро на вооружение Украины в будущем. По его мнению, перед Берлином стоит стратегическая проблема: ему нужно решить, насколько далеко он готов зайти в поддержке Киева. «Если можно поставлять танки, то почему не боевые самолеты? Где проходит граница?» — возмутился автор материала.

Журналист добавил, что стратегия, направленная на увеличение помощи Украине, не выглядит для него убедительной.

Ранее сообщалось, что Берлин задумался о поставках Украине 19 танков Leopard. Машины планирубт поставить из запасов Вооруженных сил Германии. Всего у Бундесвера в наличии есть 312 танков Leopard, 99 из которых с мая 2022 года находились в ремонте, а один списали.