Врач рассказала о связи тренировок и появления чувства хронической усталости

Врач заявила, что тренировки могут стать причиной появления хронической усталости

Врач-педиатр Елена Титаренко заявила, что тренировки могут стать причиной появления хронической усталости. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Титаренко рассказала, что отсутствие бодрости по утрам может говорить о слишком высоком уровне физической нагрузки. «Лучше интенсивным тренировкам уделить время в течение дня. А вот за несколько часов до сна необходимо снизить физическую активность», — отметила специалист. Она добавила, что вечером лучше делать упражнения для растяжки и дыхательные практики.

Ранее фитнес-тренер Сесилия Харрис заявила, что семиминутные тренировки эффективнее, чем час работы в тренажерном зале. Она пояснила, что короткие высокоинтенсивные сессии помогают подавить чувство голода, в отличие от часовых тренировок, которые вызывают его всплеск.

Харрис добавила, что во время семиминутных занятий ниже риск получить травму. Кроме того, их легче интегрировать в свой график.