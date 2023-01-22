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16:14, 22 января 2023Мир

В США сообщили о больших боевых потерях среди жителей Западной Украины

Washington Post сообщила о больших боевых потерях среди жителей Западной Украины

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

The Washington Post сообщила со ссылкой на очевидцев о большом количестве погибших на фронте жителей Западной Украины.

По словам главы администрации поселка Новый Ярычев в Львовской области Петра Соколовского, около 600 человек из населенного пункта участвуют в боевых действиях на востоке страны, многие умирают. Директор школы села Неслухов Львовской области Оксана Сервило также рассказала о больших боевых потерях.

По ее словам, каждый день привозят много погибших из Бахмута. «Погибают молодые люди, очень молодые люди. Это самое тяжелое для меня — так много моих знакомых умирает», — добавила Сервило. Ранее в США рассказали, что среди западных стран стали нарастать разногласия из-за поставок оружия Украине.

Состав всех вооруженных формирований на стороне Украины может достигать миллиона человек, заявил ранее командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков. Российский военнослужащий отметил, что на Украине прошли как минимум шесть волн мобилизации.

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Платон Щукин
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