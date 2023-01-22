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19:21, 22 января 2023Среда обитания

США предрекли катастрофические последствия из-за засухи

Newsweek: затяжная засуха в США создает нагрузку на водные ресурсы

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Затяжная засуха, которая обрушилась на западную половину США, создает серьезную нагрузку на водные ресурсы во всем регионе, пишет Newsweek.

По словам опрошенных изданием экспертов, если ситуация не изменится в ближайшие 10-20 лет, это может привести к катастрофическим последствиям для всей страны. Один из руководителей Института экологического и энергетического менеджмента Джонатан Дисон рассказал, что засухи значительно истощат водоносные горизонты, что приведет не только к потере ресурсов подземных вод, но и к оседанию земли, что нанесет ущерб общественной инфраструктуре.

В статье приводятся данные U.S. Drought Monitor, согласно которым 65 процентов континентальной части Штатов в разной степени испытывают засуху или находятся в аномально засушливых условиях. Наиболее пострадавшими штатами являются Юта, Орегон, Небраска, Канзас и Оклахома, так как в каждом из них есть районы, переживающие экстремальную засуху. Отмечается, что прошедшие в западной части США проливные дожди помогли исправить ситуацию только в нескольких районах.

В ближайшее время не стоит ожидать серьезного улучшения ситуации, поскольку, когда засуха пойдет на спад, для восстановления потребуется несколько лет, в течение которых количество осадков должно превышать средние показатели.

Ранее ученые Оксфордского университета выяснили, что более 90 процентов населения мира столкнется с воздействием экстремальной жары и засухи одновременно. Согласно исследованию, это усугубит социальное неравенство и подорвет усилия по снижения выбросов углекислого газа в атмосферу.

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Варвара Кошечкина
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