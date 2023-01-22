США предрекли катастрофические последствия из-за засухи

Newsweek: затяжная засуха в США создает нагрузку на водные ресурсы

Затяжная засуха, которая обрушилась на западную половину США, создает серьезную нагрузку на водные ресурсы во всем регионе, пишет Newsweek.

По словам опрошенных изданием экспертов, если ситуация не изменится в ближайшие 10-20 лет, это может привести к катастрофическим последствиям для всей страны. Один из руководителей Института экологического и энергетического менеджмента Джонатан Дисон рассказал, что засухи значительно истощат водоносные горизонты, что приведет не только к потере ресурсов подземных вод, но и к оседанию земли, что нанесет ущерб общественной инфраструктуре.

В статье приводятся данные U.S. Drought Monitor, согласно которым 65 процентов континентальной части Штатов в разной степени испытывают засуху или находятся в аномально засушливых условиях. Наиболее пострадавшими штатами являются Юта, Орегон, Небраска, Канзас и Оклахома, так как в каждом из них есть районы, переживающие экстремальную засуху. Отмечается, что прошедшие в западной части США проливные дожди помогли исправить ситуацию только в нескольких районах.

В ближайшее время не стоит ожидать серьезного улучшения ситуации, поскольку, когда засуха пойдет на спад, для восстановления потребуется несколько лет, в течение которых количество осадков должно превышать средние показатели.

Ранее ученые Оксфордского университета выяснили, что более 90 процентов населения мира столкнется с воздействием экстремальной жары и засухи одновременно. Согласно исследованию, это усугубит социальное неравенство и подорвет усилия по снижения выбросов углекислого газа в атмосферу.