Экс-начальник полиции Омска получил десять лет колонии за взятки

Экс-начальника полиции Омска Быкова приговорили к 10 годам колонии за взятки на 7 млн руб.

Кировский районный суд приговорил бывшего начальника УМВД России по городу Омску Евгения Быкова к 10 годам лишения свободы за получение взяток в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщает издание «Новый Омск».

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также суд назначил штраф в размере 20 миллионов рублей.

Как установил суд, за с 2019 по 2021 год экс-глава городской полиции через своего подчиненного получил взятки на сумму 6,45 миллионов рублей от сети массажных салонов. Взамен он оказывал покровительство и предупреждал о предстоящих проверках. Кроме того, Быков также получил 480 тысяч рублей от местного жителя, который торговал немаркированной алкогольной и табачной продукцией.

Ранее в Казани экс-начальник отдела полиции получил 8 лет за вымогательство взятки в один миллион рублей.