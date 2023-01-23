Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:24, 23 января 2023Силовые структуры

Экс-начальник полиции Омска получил десять лет колонии за взятки

Экс-начальника полиции Омска Быкова приговорили к 10 годам колонии за взятки на 7 млн руб.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Кировский районный суд приговорил бывшего начальника УМВД России по городу Омску Евгения Быкова к 10 годам лишения свободы за получение взяток в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщает издание «Новый Омск».

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также суд назначил штраф в размере 20 миллионов рублей.

Как установил суд, за с 2019 по 2021 год экс-глава городской полиции через своего подчиненного получил взятки на сумму 6,45 миллионов рублей от сети массажных салонов. Взамен он оказывал покровительство и предупреждал о предстоящих проверках. Кроме того, Быков также получил 480 тысяч рублей от местного жителя, который торговал немаркированной алкогольной и табачной продукцией.

Ранее в Казани экс-начальник отдела полиции получил 8 лет за вымогательство взятки в один миллион рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине рассказали о поставленной убитому переговорщику задаче
В Госдуме предложили ввести отпуск для одной категории срочников
Стало известно о резком повышении стоимости отдыха в одном российском регионе
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве
ЧВК «Вагнер» уничтожила украинский Ми-8 под Артемовском
50-летняя Гвинет Пэлтроу показала фигуру в нижнем белье
В центре Москвы подешевела аренда однокомнатных квартир
В Испании украинских беженцев эксплуатировали на нелегальных табачных фабриках
Бывшего российского депутата осудили на три года за растрату 91 миллиона рублей
Раскрыты детали российских ответных мер на нефтяной потолок цен
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.