Офицер с позывным Хохол рассказал о борьбе с американским ВПК в Донбассе

Офицер ВС РФ с позывным Хохол рассказал о борьбе с американским ВПК в Донбассе

Первая Славянская бригада Вооруженных сил России (ВС РФ) на занятых украинских позициях в районе Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР) захватила полный боекомплект к американскому автоматическому гранатомету Mk47 Striker, рассказал РИА Новости российский офицер с позывным Хохол.

Он также отметил, что таким образом российские части сражаются в Донбассе не только с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и с американским военно-промышленным комплексом (ВПК).

«Первая Славянская бригада взяла 40-миллиметровые осколочно-фугасные гранаты для американского гранатомета Striker. Это все доказывает, что мы до сих пор боремся не только с украинскими войсками, но и с американским ВПК. Очень много западного вооружения появилось», — рассказал офицер.

Кроме того, раньше он подобных боеприпасов на захваченных украинских позициях не замечал. «За весь период СВО с такими боеприпасами я встретился впервые. Хотя парни говорят, что такое было, но было очень-очень мало. Сейчас этого стало в разы больше», — резюмировал военный.

Ранее командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский заявил, что в тактике Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть свои основные принципы, и они будут действовать по уже составленным планам. Таким образом он ответил на вопрос корреспондента с просьбой описать варианты возможного наступления в ходе специальной военной операции.