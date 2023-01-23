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04:29, 23 января 2023Мир

Британский телеканал показал украинские танки среди жилых домов Артемовска

Репортер Sky News показал украинскую военную технику, спрятанную среди домов в Артемовске
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Nicolas Cleuet / Globallookpress.com

Корреспондент британского телеканала Sky News, ведя репортаж из Артемовска (украинское название города — Бахмут), показал кадры, на которых в жилом массиве видна военная техника.

Алекс Росси указал, что среди зданий «прячутся» ряды советских танков и бронетранспортеров. Он отметил, что российские войска в скором времени могут прорвать оборону города.

«Мы видим, как украинские силы расставляют ловушки внутри города и вводят подкрепление», — добавил репортер. Также он отметил, что в городе пустынно, а большинство жилых домов повреждены.

Ранее стало известно о применении Украиной сельскохозяйственных дронов в боях за Артемовск. О модернизированных под военные цели аппаратах рассказал один из командиров ЧВК «Вагнер».

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Екатерина Подвигина
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