Британский телеканал показал украинские танки среди жилых домов Артемовска

Репортер Sky News показал украинскую военную технику, спрятанную среди домов в Артемовске

Корреспондент британского телеканала Sky News, ведя репортаж из Артемовска (украинское название города — Бахмут), показал кадры, на которых в жилом массиве видна военная техника.

Алекс Росси указал, что среди зданий «прячутся» ряды советских танков и бронетранспортеров. Он отметил, что российские войска в скором времени могут прорвать оборону города.

«Мы видим, как украинские силы расставляют ловушки внутри города и вводят подкрепление», — добавил репортер. Также он отметил, что в городе пустынно, а большинство жилых домов повреждены.

Ранее стало известно о применении Украиной сельскохозяйственных дронов в боях за Артемовск. О модернизированных под военные цели аппаратах рассказал один из командиров ЧВК «Вагнер».