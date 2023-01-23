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10:27, 23 января 2023Ценности

Блогерша рассказала о пользе ежедневного бритья лица и была обругана в сети

Блогерша Мэри рассказала, что ежедневное бритье лица предотвращает появление бактерий

Кадр: @marydpl / TikTok

Блогерша Мэри рассказала о пользе ежедневного бритья лица и записала весь процесс на камеру. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

По словам пользовательницы сети с никнеймом marydpl, данная процедура позволяет равномерно распределять макияж по всему кожному покрову, а также предотвращает появление бактерий. Для этого в первую очередь она умывается пенкой. «Мне нравится вытирать лицо бумажным полотенцем только потому, что на нем нет бактерий, в отличие от обычного полотенца», — отметила Мэри.

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После этого она приступает непосредственно к самой манипуляции. На размещенных кадрах юзерша объяснила, что она бреет не только лицо, но и шею. «Бритье лица хорошо удаляет любые омертвевшие клетки кожи и избыток себума. Раньше волосы, которые росли на моем лице, забивали поры и вызывали прыщи. Так что эта процедура для меня подходит лучше всего», — уточнила автор публикации.

Видеоролик набрал 166,5 тысячи просмотров. Подписчики не оценили лайфхак Мэри, обругав ее в комментариях. «Это самая глупая вещь, которую я когда-либо видел в своей жизни», «Не лучше ли сделать восковую депиляцию? При постоянном бритье волосы будут только быстрее расти», «Я думаю, ты делаешь это слишком часто», — высказывались они.

В июне 2022 года модный редактор раскрыла правильную технику бритья волос на различных участках тела. Журналистка Бет Джиллет составила список рекомендаций, которые позволяют удалить нежелательную растительность с кожи на долгий срок без негативных последствий. Она посоветовала применять для бритья коленей и лодыжек мужской станок, так как он более маневренный и острый в сравнении с женским инструментом.

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Мария Винар
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