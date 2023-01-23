Louis Vuitton начал продавать «коробки для бургеров» за 231 тысячу рублей

Бренд Louis Vuitton выпустил чехлы для костеров в виде бургеров за 231 тысячу рублей

Французский люксовый бренд Louis Vuitton начал продавать «коробки для бургеров» за сотни тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте марки.

Модный дом выпустил чехол для костеров (подставка под бокал или кружку — прим. «Ленты.ру») LV Flower Burger Box в виде коробки для бургера. Данное кожаное изделие оформлено цветочным узором, который символизирует салатные листья, помидор и другие ингредиенты блюда. При этом дизайн дополняет золотистая застежка-кнопка.

Стоимость подобной вещи составляет 231 тысячу рублей.

В июле 2022 года Louis Vuitton представил набор носков LV Archives за 116 тысяч рублей. Изделия были разработаны с разным дизайном: с героями мультфильмов, яркими цветочными узорами, монограммами марки, а также с фирменным рисунком Damier, напоминающим шахматные клетки. Стоимость одной пары составляла 330 долларов (19,2 тысячи рублей), цена полного комплекта в упаковке — 1990 долларов (160 тысяч рублей).