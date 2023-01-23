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06:27, 23 января 2023Наука и техника

Открыто эффективное в лечение COVID-19 соединение

ACS Central Science: алкалоид пепирлонгумин эффективен в борьбе с коронавирусом

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ученые Института молекулярной медицины Жоао Лобо Антунеша и Кембриджского университета сообщили об открытии соединения, эффективного для лечения SARS-CoV-2. Статья исследователей опубликована в журнале ACS Central Science.

Алкалоид пиперлонгумин (PL) содержится в индонезийском длинном перце и используется как ингредиент лекарственных средств в традиционной азиатской медицине. Эксперименты с использованием мышиной модели показали, что вещество обладает мощным противовирусным эффектом при лечении SARS-CoV-2, уменьшая поражение легких при воспалении и задерживая прогрессирование заболевания.

Исследователи протестировали лечение PL на мышах, инфицированных альфа-, дельта- и омикронными вариантами SARS-CoV-2, и лечение эффективно снижало вирусную нагрузку во всех трех случаях. Пиперлонгумин также сравнили с плитидепсином — противовирусным препаратом, вводимым подкожно, который, как уже известно, также уменьшает вирусную нагрузку в случае COVID-19.

PL можно вводить интраназально, что является лучшей альтернативой, поскольку слизистая оболочка носа является основным местом заражения SARS-CoV-2. Такое применение PL не токсично, а лечение оказалось более эффективным у инфицированных мышей по сравнению с плитидепсином.

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Александр Еникеев
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