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17:32, 23 января 2023Наука и техника

Гибридный иммунитет оказался лучшей защитой против COVID-19

The Lancet Infectious Diseases: гибридный иммунитет оказался лучшей защитой против COVID

Фото: Aly Song / Reuters

Ученые Университета Калгари (Канада) выяснили, что гибридный иммунитет является лучшей защитой против COVID-19. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале The Lancet Infectious Diseases.

Авторы провели систематический обзор и метаанализ когортных, перекрестных и исследований «случай-контроль», посвященных коронавирусной инфекции и связанному с нею иммунитету. Всего в выборку вошли 11 исследований, в которых сообщалось об иммунитете после перенесенной инфекции, и 15 исследований — о защитной роли гибридного иммунитета. Гибридный иммунитет возникает, когда пациент проходит полный курс вакцинирования и переносит коронавирусную инфекцию, при этом порядок не имеет значения.

Оказалось, что предшествующая инфекция вызывает иммунитет, который через 12 месяцев остается на 74,6 процента эффективным против госпитализации и тяжелого течения инфекции. При этом защита против повторной инфекции снижается до 24,7 процента. Эффективность гибридного иммунитета против госпитализации или тяжелого заболевания составила на 12-й месяц 97,4 процента, а против реинфекции — 41,8 процента.

Хотя результаты показывают, что вакцинация наряду с предшествующей инфекцией обеспечивает наибольшую защиту, ученые предостерегают от попыток заразиться вирусом специально, поскольку он может непредсказуемым образом повлиять на организм.

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Александр Еникеев
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