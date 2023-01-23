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06:31, 23 января 2023Мир

Канада выплатит коренному населению два миллиарда долларов компенсации

NYT: Канада выплатит $2,1 млрд коренному населению за издевательства в школах-интернатах

Фото: Shingwauk Residential Schools Centre / Reuters

Власти Канады согласились выплатить 2,8 миллиарда канадских долларов (около 2,1 миллиардов долларов США) сотням общин коренных народов за жестокое обращение с их детьми в школах-интернатах. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Как отмечает издание, коллективный иск в 2012 году подали 325 групп коренного населения. Решение должно быть одобрено судом, который назначит срок выплат.

Ранее в Канаде обнаружили новые массовые захоронения детей на территории бывшей католической школы-интерната для аборигенов.

Школы-интернаты в Канаде были созданы с целью насильственной ассимиляции молодежи коренных народов. Они управлялись правительством и религиозными организациями. Программы по перевоспитанию туземного населения велись с XIX века по 1990-е годы в 130 школах-интернатах. За это время через такие учреждения прошли примерно 150 тысяч детей-аборигенов. По оценкам, тысячи из них по разным причинам умерли от недоедания, болезней, несчастных случаев или насилия. Национальная комиссия по расследованию назвала систему школ-интернатов «культурным геноцидом».

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Марина Совина
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