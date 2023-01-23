Задержанный по делу о нападении на детей россиянин дал признательные показания

В Уфе задержанный по подозрению в нападении на детей дал признательные показания

В Уфе полицейские задержали местного жителя по подозрению в серии нападений на детей в подъезде жилого дома и на детской площадке. Об этом в понедельник, 23 января, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

Ранее судимого мужчину взяли под стражу после обращения в полицию о нападении на десятилетнюю девочку. Неизвестный зашел с ребенком в подъезд, где, по предварительным данным, попытался отобрать телефон. Злоумышленника спугнули соседи. Во время задержания он сознался в содеянном.

Как уточнили в МВД, мужчина может быть причастен к нападениям еще на двух несовершеннолетних. В тот же день они стали жертвами на детской площадке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 161 («Грабеж, совершенных с применением насилия и покушение на его совершение») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге трое педофилов получили от 17 до 19 лет за совращение двух мальчиков.

