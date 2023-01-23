Myśl Polska: обещания Запада помочь восстановить Украину принесут разочарования

Обещания стран Запада помочь в восстановлении Украины после конфликта могут принести больше разочарований, чем пользы. Об этом предупредил обозреватель Myśl Polska профессор Станислав Белень.

Он отметил, что последствия конфликта на Украине трудно предсказать. В то же время по мнению журналиста, национальная идентификация украинцев будет основываться на «политике обиды, мести и реванша». Из-за этого страна станет очагом конфликта, решить который не смогут «ни украинцы, ни их покровители», заявил Белень.

Обозреватель также добавил, что руководство Украины используется для реализации чужих интересов. Он также указал на существующие опасения, что зависимость Украины от масштабов участия США, НАТО и Евросоюза обречет страну на «долгие годы подчинения». Что касается Польши, то она, по мнению автора статьи, обрекла себя на отсутствие выгодных связей с Россией.

Ранее обозреватель издания Myśl Polska Сильвия Горлицкая заявила, что власти Польши пытаются втянуть страну в военный конфликт с Россией. По ее словам, на сегодняшний день Польша не является самостоятельным государством и представляет собой полигон Запада и потенциальное поле битвы с целью максимально оттеснить Россию на восток.