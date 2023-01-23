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16:19, 23 января 2023Из жизни

Подарок друга принес девушке богатство

UPI: девушка получила в подарок от друга лотерейный билет и сорвала джекпот

Фото: Shutterstock

Девушка из американского города Детройт, штат Мичиган, сорвала джекпот благодаря лотерейному билету, который она получила в подарок от друга. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

19-летняя американка, которая пожелала сохранить анонимность, рассказала, что заехала на заправку вместе с другом. Пока они стояли в очереди, он купил ей лотерейный билет и сказал, что хочет сделать ей маленький подарок перед Рождеством. В итоге этот маленький подарок принес девушке богатство.

«Мы вместе посмотрели на него и увидели, что я выиграла джекпот. Мы начали кричать и прыгать от радости», — рассказала победительница.

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Она забрала причитающийся ей приз в штаб-квартире лотереи. Размер выигрыша составил 613 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Абердин, штат Мэриленд, получила от друга скромный подарок, который помог ей сорвать джекпот. Полученные деньги она планирует потратить на благоустройство своего дома.

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Алиса Дмитриева
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