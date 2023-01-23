Спецпредставитель ЕС обсудит ситуацию с коридором до Нагорного Карабаха

Спецпредставитель ЕС Клаар прибудет в Ереван для обсуждения ситуации с Лачинским коридором

Спецпредставитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу Тойво Клаар посетит Ереван и обсудит ситуацию с Лачинским коридором, который связывает Армению и Нагорный Карабах. Об этом он сообщил в Twitter.

«Возвращаюсь в Ереван на день для встреч. Ситуация вокруг Лачинского коридора серьезная, и необходимо срочно найти решения. Я с нетерпением жду обсуждений, чтобы изучить пути для подвижек», — заявил спецпредставитель ЕС. По его словам, целью Евросоюза остается всеобъемлющее урегулирование армяно-азербайджанских отношений.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном сложную гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе из-за блокирования Лачинского коридора со стороны Азербайджана. 18 января глава пресс-службы азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил, что заявления о перекрытии не имеют никаких оснований. Лачинский коридор открыт и по нему обеспечено свободное передвижение, отметил он.

Также глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва предложила помощь миротворцев в организации прохода по указанной территории. Как он утверждает, Баку предоставил информацию о перевозке Арменией мин. Миротворческий контингент имеет все возможности проверять каждое транспортное средство на предмет отсутствия в нем запрещенных товаров, уточнил Лавров.