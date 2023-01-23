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02:11, 23 января 2023Мир

Канадский фрегат направился в Европу для поддержки кораблей НАТО

Канада направила фрегат HMCS Fredericton в Европу для поддержки кораблей НАТО

Фото: Murad Sezer / Reuters

Фрегат HMCS Fredericton Военно-морских сил (ВМС) Канады покинул порт-приписки и направляется в Европу для поддержки группировки кораблей НАТО в Средиземном море. Об этом сообщило Министерство обороны Канады.

В ведомстве уточнили, что корабль покинул порт Галифакс 22 января, чтобы присоединиться ко второй постоянной военно-морской группе НАТО (SNMG2). Отмечается, что данное развертывание является частью операции «Перестраховка» и вкладом Канады в меры Североатлантического альянса по обеспечению безопасности и сдерживанию в Центральной и Восточной Европе.

Численность личного состава канадского фрегата достигает 250 человек. Предполагается, что HMCS Fredericton будет взаимодействовать с кораблями НАТО на протяжении пяти месяцев. В Минобороны Канады также напомнили, что в марте 2022 года власти направили в регион фрегат HMCS Halifax.

В марте 2022 года в Латвию прибыли канадские военные для усиления восточного фланга НАТО.

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Марина Совина
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