На Западе заявили о раздражении из-за нерешительности Шольца

FT: нерешительность Германии в вопросе поставок танков Украине назвали «шольцингом»

Власти некоторых западных стран недовольны нерешительностью канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе поставок танков Leopard 2 Украине. На фоне этого в социальных сетях набрал популярность неологизм «шольцинг», пишет газета Financial Times (FT).

Словом «шольцинг» пользователи сети называют ситуации, когда человек, прикрываясь благими намерениями, ищет любые причины, чтобы отсрочить исполнение обещанного.

Издание напомнило, что 22 января немецкий канцлер уклонился от ответа на вопрос журналистов о поставках техники Киеву. Тогда Шольц сказал, что Берлин будет действовать так же, как и раньше, тесно обсуждая ситуацию с союзниками. Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Сюзи Дэвидсон заявила, что слова политика вызвали раздражение на Западе.

Вопрос о поставке танков Украине должен был решиться 20 января на встрече глав военных ведомств стран НАТО на авиабазе Рамштайн, но стороны не смогли договориться. Отмечается, что союзники Германии были сбиты с толку из-за отсутствия прогресса в этом вопросе. «Люди думали, что Шольц наконец-то начал двигаться в правильном направлении. Теперь им остается чесать затылки, задаваясь вопросом, что не так с этим парнем», — цитирует издание одного из дипломатов.

Ранее сообщалось, что в Польше предрекли Германии международную изоляцию в случае отказа передать Украине танки Leopard 2. По мнению замминистра иностранных дел Польши Аркадиуша Мулярчика, если Берлин будет и дальше отказывать Киеву в помощи, то у ФРГ будет крайне слабое положение на внешнеполитической арене.