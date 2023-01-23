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01:43, 23 января 2023Россия

В ДНР рассказали о поврежденном из-за обстрела ВСУ газопроводе

Мэр Горловки Приходько: жители сообщили о повреждении газопровода после обстрела ВСУ

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поврежден газопровод. Об этом он написал в своем Telegram.

О повреждении газопровода сообщили местные жители. Как отметил Приходько, попадания украинских снарядов зафиксированы на улице Сухумская. Информация о разрушениях уточняется.

15 января ВСУ обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

До этого Иван Приходько сообщал, что с 24 февраля 2022 года ВСУ 8836 раз обстреливали населенный пункт в ДНР. С начала спецоперации погибли 97 человек, были ранены 350. Кроме того, за этот период повреждены 1903 частных домовладений, 726 многоквартирных домов, 218 транспортных средств.

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Марина Совина
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