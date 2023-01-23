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22:37, 23 января 2023Россия

В Генштабе оценили систему мобилизационной подготовки

Глава Генштаба Герасимов: систему мобилизационной подготовки пришлось исправлять на ходу
Валерий Герасимов

Валерий Герасимов. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Система мобилизационной подготовки в России оказалась не полностью адаптирована под современные экономические отношения, ее пришлось исправлять на ходу. Такую оценку дал начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в интервью «Аргументам и фактам».

Он также заявил, что в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генштаба во взаимодействии с органами власти российских регионов на военную службу были призваны 300 тысяч граждан, пребывавших в запасе.

11 января Минобороны назначило главу Генерального штаба Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск специальной военной операции (СВО). Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил назначение Герасимова расширением задач СВО.

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Марина Совина
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