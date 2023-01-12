Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:13, 12 января 2023Россия

В Кремле объяснили назначение нового командующего группировкой войск в зоне СВО

Песков заявил, что Герасимов назначен командиром войск в зоне СВО из-за расширения задач

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Валерия Герасимова назначили командующим российской объединенной группировкой войск в зоне спецоперации, так как ее задачи расширяются. Так объяснил перестановки в Минобороны официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Комментарий [по назначению Герасимова] вчера был дан министерством обороны — увязка с расширением масштаба стоящих задач», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

11 января министр обороны России Сергей Шойгу назначил нового командующего войсками в зоне СВО — им стал глава Генерального штаба Валерий Герасимов. Эту должность с 8 октября занимал Сергей Суровикин — его сделали одним из заместителей Герасимова .

Помимо главкома Воздушно-космических сил (ВКС) Суровикина, заместителями Герасимова назначены главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким. В Минобороны объяснили кадровые перестановки с расширением масштаба решаемых в ходе СВО задач.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался о повышении призывного возраста в России
Двое осужденных сбежали из российской психбольницы и умерли у кладбища
Сотрудники таможни и ФСБ перекрыли канал контрабанды золота в Китай
В Британии рассказали о развратном поведении гостей на вечеринке Джонсона
«Калашников» сообщил о рекордном объеме производства оружия
На «Новую газету» составили протокол за дискредитацию российской армии
Пожилая пациентка скорой помощи погибла в ДТП в российском регионе
Украинский министр выступил за снос часовни УПЦ в Киеве
В США отреагировали на идею установить в Капитолии бюст Зеленского
СБУ обвинила российского депутата в изменении госграниц Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.