В Кремле объяснили назначение нового командующего группировкой войск в зоне СВО

Песков заявил, что Герасимов назначен командиром войск в зоне СВО из-за расширения задач

Валерия Герасимова назначили командующим российской объединенной группировкой войск в зоне спецоперации, так как ее задачи расширяются. Так объяснил перестановки в Минобороны официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Комментарий [по назначению Герасимова] вчера был дан министерством обороны — увязка с расширением масштаба стоящих задач», — сказал пресс-секретарь главы государства.

11 января министр обороны России Сергей Шойгу назначил нового командующего войсками в зоне СВО — им стал глава Генерального штаба Валерий Герасимов. Эту должность с 8 октября занимал Сергей Суровикин — его сделали одним из заместителей Герасимова .

Помимо главкома Воздушно-космических сил (ВКС) Суровикина, заместителями Герасимова назначены главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким. В Минобороны объяснили кадровые перестановки с расширением масштаба решаемых в ходе СВО задач.