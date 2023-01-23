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22:04, 23 января 2023Экономика

Оценены финансовые потери Германии из-за конфликта на Украине

IW: конфликт на Украине обойдется Германии в 175 миллиардов евро в 2023 году
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Norbert Braun / Unsplash

С начала специальной военной операции на Украине связанные с этим потери в экономическом росте Германии в 2023 году составят 175 миллиардов евро. Об этом говорится в исследовании Института немецкой экономики (IW), пишет ТАСС.

«С поправкой на цены это соответствует примерно 4,5 процента ВВП», — говорится в исследовании. Отмечается, что суммарно с потерями в связи с пандемией коронавирусной инфекции это составит 595 миллиардов евро.

Исследователи также заявили, что прямую потерю благосостояния можно оценить в две тысячи евро на одного жителя Германии. «Это исключительная ситуация, которая нас будет занимать в ближайшие месяцы и станет нагрузкой для процветания», — заявил экономист IW Михаэль Гремлинг.

Ранее сообщалось, что Берлин задумался о поставках Украине 19 танков Leopard. Машины планируют поставить из запасов Вооруженных сил Германии. Всего у бундесвера в наличии есть 312 танков Leopard, 99 из которых с мая 2022 года находились в ремонте, а один списали.

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Марина Совина
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