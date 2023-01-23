В Германии пообещали скорое решение по поставкам танков Leopard Киеву

Министр обороны ФРГ Писториус: решение о передаче танков Leopard Киеву будет принято скоро

Министр обороны Германии Борис Писториус допустил, что решение, касающееся поставок танков Leopard на Украину, будет принято в скором времени. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ARD.

«Решение, думаю, будет скоро принято, каким бы оно ни было», — заявил глава Минобороны. Он подчеркнул, что необходимо взвесить возможные последствия как в случае согласия, так и в случае отказа в поставках техники Киеву. Министр указал, что ответственность за решение несет правительство страны.

«Это вопрос безопасности, запрос на то, чтобы не становиться стороной конфликта и одновременно поддержка Украины в одержании победы», — отметил Писториус.

Ранее министр обороны ФРГ сообщил, что главы военных ведомств стран НАТО обсудили вопрос о разрешении на реэкспорт странам-владельцам немецких танков Leopard, однако стороны не смогли принять единое решение об отправке техники в интересах Украины. Писториус подчеркнул, что есть веские причины для поставок танков и есть веские причины против.