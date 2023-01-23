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18:37, 23 января 2023Мир

Госдеп США профинансирует продвижение американских ценностей среди россиян

Госдеп США профинансирует программу по продвижению американских ценностей среди россиян

Фото: Shutterstock

Государственный департамент США профинансирует программу продвижения американских ценностей среди граждан России, следует из описания соответствующего гранта, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру». В документации уточняется, что главная цель проекта — создать позитивный образ США у «как можно большего количества россиян».

В описании гранта говорится, что прекращение контактов с Россией не в интересах США и Вашингтон заинтересован в будущем, «где Россия играет конструктивную роль в международных делах».

«С этой целью США продолжают осуществлять программы международных обменов и программы, которые приветствуют отдельных российских студентов, ученых и новых членов гражданского общества в наших академических учреждениях и в нашей стране, чтобы узнать об американском народе, ценностях и институтах, а также чтобы создать позитивный образ Америки и американцев у как можно большего количества россиян, таким образом наладив связи со следующим поколением россиян», — говорится в документе.

Уточняется, что проект реализуется посольством США в Москве, секцией публичной дипломатии (PDS). Сумма вознаграждения за участие в гранте может варьироваться в пределах от 25 000 до 250 000 долларов для юридических лиц, от 25 000 до 50 000 долларов — для физических лиц. Общая сумма финансирования всего проекта не указывается.

Программа PDS Moscow приглашает к участию в проектах, которые поддерживают будущие конструктивные двусторонние отношения и укрепляют связи между американским и русским народами. Все заявки на гранты должны отражать элементы истории, культуры или общих ценностей США

текст гранта

«Конкурсные предложения также должны включать связь с американскими экспертами, организациями или учреждениями, которые будут способствовать расширению сотрудничества между народами Соединенных Штатов и России даже после завершения программы», — объяснили в Госдепе.

В качестве приоритетных областей в документе выделяется пять категорий: медиа и информация, «Sharing America», расширение прав и возможностей женщин и меньшинств, окружающая среда и космос, изучение и преподавание английского языка.

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При этом в Госдепе особенно акцентируют внимание на том факте, что запрет на посещение России остаются в силе, соответственно, как уточняется в гранте, деньги, полученные от гранта, не могут быть использованы для оплаты перемещений в Россию. Тем не менее в гранте указывается, что перемещения граждан России внутри страны являются «допустимым расходом».

Ранее Госдеп объявил о приеме заявок от организаций для проведения обучения журналистов из Молдавии.

«Посольство США приглашает заинтересованные организации к подаче заявок на проекты по обеспечению всесторонней, специализированной и практической подготовки журналистов и сотрудников медиасферы с помощью [центра] MediaCor в Молдавском государственном университете», — говорилось в документе.

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Кирилл Садовский
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