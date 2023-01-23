В Харьковской области главу сельсовета заподозрили в госизмене

МВД Украины: на главу сельсовета Харьковской области завели дело из-за сотрудничества с РФ

На председателя сельсовета Харьковской области завели дело из-за сотрудничества с Россией. Об этом МВД Украины сообщило в Telegram.

«Установлено, что председатель одного из сельских советов области, поддерживая действия РФ на Украине, передавала врагу информацию о размещении позиций и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины», — сказано в сообщении.

В МВД заявили, что должностное лицо задержали и поместили под стражу. Ей предъявлено подозрение по части 2 статьи 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины. В рамках этой статьи подозреваемой, имя которой не называется, грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее на Украине в госизмене заподозрили сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) из Мелитополя. Отмечалось, что они продолжили работать в главном управлении по чрезвычайным ситуациям администрации Запорожской области после вхождения региона в состав России.