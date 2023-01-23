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07:41, 23 января 2023Мир

Судья в Индии обозначил условие окончания «всех проблем на Земле»

Судья Вьяс: все проблемы в мире решатся, когда прекратится забой коров

Фото: Cathal McNaughton / Reuters

В индийском штате Гуджарат судья Самир Винодчандра Вьяс вынес подозреваемому в незаконной перевозке коров приговор о пожизненном лишении свободы. Он заявил, что все проблемы в мире решатся после того, как прекратится забой коров. Об этом сообщает Bar and Bench.

«В тот день, когда на землю не упадет ни капли коровьей крови, будут решены все проблемы и воцарится благополучие земли», — сказано в постановлении суда. По словам Вьяса, наукой доказано, что дома из коровьего навоза не подвержены влиянию атомной радиации, а коровья моча помогает от множества неизлечимых болезней.

Судья также указал, что популяция коров резко снизилась и придет время, когда их можно будет только рисовать. Помимо этого, он добавил, что нынешние проблемы, связанные с изменением климата, являются следствием пыток, применяемых к крупному рогатому скоту.

В прошлом году в Индии прошел первый арест по закону о защите коров, запрещающий забой этих животных. Полиция арестовала водителя грузовика, который перевозил коров.

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Варвара Кузьмина
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