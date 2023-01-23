Россиян предупредили о смертельном риске самостоятельных уколов красоты

Косметолог Скородумова: самостоятельные уколы красоты могут вызвать анафилактический шок

Самостоятельное использование уколов красоты может вызвать приступ аллергии вплоть до анафилактического шока и летального исхода. Об этом косметолог, дерматовенеролог Ольга Скородумова сообщила изданию «Аргументы и факты».

Врач предупредила, что желание сэкономить на посещении косметолога и без его помощи ввести себе препараты для омоложения и скульптурирования сопряжено со смертельным риском. По ее словам, все инъекционные процедуры должны проводиться исключительно специалистом, который знает правильные методики введения липолитиков, ботулотоксинов и филлеров. Их самостоятельное введение может привести к сильному аллергическому приступу вплоть до анафилактического шока и спровоцировать появление неровностей и шишек на коже.

Также при самостоятельном применении инъекционных средств многие люди не учитывают противопоказания к их применению, продолжила Скородумова. Например, липолитики можно применять с осторожностью при проблемах с печенью, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на больной орган. Помимо этого, как отметила косметолог, без знания протоколов введения и учета индивидуальных особенностей внешности человек вряд ли сможет корректно рассчитать верную дозировку вводимого средства.

Еще одна опасность, по мнению Скородумовой, заключается в том, что продаваемые на маркетплейсах препараты могут неправильно храниться или перевозиться. «Официальные клиники работают только с сертифицированными и проверенными дистрибьюторами средств, которые соблюдают все правила и нюансы закупок, перевозки и хранения таких препаратов, — пояснила косметолог, — а то, что мы можем купить в сети на общей торговой площадке и сами себе поставить, вообще не используют». Также велик риск купить на маркетплейсах поддельный препарат.

Ранее сообщалось, что TikTok-блогер, известная под ником clynajo, настолько пристрастилась к филлерам, что за два года увеличила губы в 20 раз. После многочисленного введения препарата у нее появились шишки под кожей в области губ, а сами губы приобрели неестественную форму.

