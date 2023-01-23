Житель российского города избил соседа за хождение голым по коммуналке

Житель Воронежа избил соседа за хождение голым по коммунальной квартире

В Воронеже житель коммуналки избил своего соседа-нудиста за то, что тот ходил по квартире обнаженным. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Инцидент произошел в январе на улице Солнечной российского города. 41-летний мужчина позволял себе ходить по местам общего пользования в коммунальной квартире голым, что не устраивало его 23-летнего соседа. В один из дней ссора между ними по этому поводу перешла в драку.

На следующий день сожительница «нудиста» решила уладить конфликт и зашла к соседу в комнату, в тот момент выпивавшему с друзьями, чтобы поговорить. Следом за ней в помещение вошел ее сожитель, который снова начал ругаться с соседом. В результате очередного конфликта 23-летний мужчина схватил резиновую киянку и несколько раз ударил ею 41-летнего соседа по голове.

В пресс-службе отметили, что воронежец нанес тяжелый ущерб здоровью пострадавшего. В больнице, куда последний обратился спустя некоторое время после инцидента из-за плохого самочувствия, ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и вдавленный оскольчатый перелом левой теменно-затылочной области.

Ударившего соседа киянкой россиянина задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), ему грозит до десяти лет тюрьмы. В пресс-службе уточнили, что и нападавший, и пострадавший ранее были судимы и являются безработными.

В августе 2022 года стало известно, что на Сахалине ранее судимый местный житель убил соседа из-за громкой музыки в его квартире. Подозреваемый отправился к нему и начал выяснять отношения. Конфликт продолжился на улице, где подозреваемый достал нож и ударил им соседа. От полученной раны потерпевший скончался на месте происшествия.