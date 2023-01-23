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08:27, 23 января 2023Россия

В российском городе пьяные подростки избили учительницу на остановке

В Кировске Мурманской области на автостанции двое подростков избили учительницу

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

В Кировске Мурманской области двое подростков избили учительницу начальных классов на остановке. Об этом сообщил источник 78.ru в правоохранительных органах.

По его данным, пострадавшая россиянка обратилась в полицию с заявлением. Она сообщила, что 16 января две пьяные девушки подошли на автостанции и напали на нее. Подростки били учительницу по голове и лицу, а также ударяли ногой в живот и хватали за волосы.

В заявлении к правоохранительным органам женщина не уточнила, что стало причиной конфликта с подростками. Как сообщает «Московский комсомолец», пострадавшая учительница живет в Курдово Ленинградской области.

Ранее в подмосковных Люберцах школьницы жестоко избили сверстницу в подъезде жилого дома. На появившихся кадрах видно, как подростки бьют девочку ногами по лицу и таскают ее за волосы по полу, школьница при этом не сопротивляется

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Анастасия Шейкина
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