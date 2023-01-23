Замеченным у российской школы вооруженным прохожим оказалась девушка с игрушкой

Напугавшим жителей Железногорска прохожим с оружием оказалась девушка с игрушечным ружьем

Правоохранители обнаружили вооруженного прохожего, который был замечен возле школы №101 города Железногорска Красноярского края. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Им оказалась 19-летняя девушка с игрушечным ружьем, которое она заказала в интернет-магазине, а сегодня решила получить. Россиянка рассказала, что коллекционирует такие игрушки. Сейчас ее допрашивают.

Ранее стало известно, что в школах и детских садах Железногорска в Красноярском крае усилили охрану после сообщений о вооруженном мужчине. Россиянина заметили неподалеку от школы №101. Согласно предварительной информации, у него в руках мог быть карабин «Сайга» или другое охотничье ружье.

Территории местных образовательных учреждений закрыли для усиления мер безопасности, а полиция начала розыск неизвестного.