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12:25, 23 января 2023Ценности

Блогерша показала необычный способ носить кардиган зимой и смутила подписчиков

Блогерша из США Лина Нури предложила подписчикам надеть кардиган задом наперед

Кадр: @lina.noory

Жительница США Лина Нури показала необычный способ носить кардиган зимой. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

По словам блогерши, данный лайфхак лучше проводить с одеждой больших размеров. Нури предложила надеть кардиган задом наперед. Затем она посоветовала обернуть его нижние концы вокруг талии два раза, соединить их на спине и застегнуть на пуговицу. После этого юзерша пояснила, что необходимо заправить воротник и спрятать остальные пуговицы внутрь кардигана.

Подписчики были смущены подобным методом Нури, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Кажется, это так неудобно. Я надеюсь, что вы дышите свободно!», «Я бы не смогла в таком ходить из-за ощущения постоянного давления на шею», «Только не покупайте оверсайз, если не хотите задохнуться», — высказывались они.

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Мария Винар
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