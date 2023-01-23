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16:52, 23 января 2023Спорт

Карпин тремя слова описал себя как тренера

Валерий Карпин охарактеризовал себя как строгого, веселого и прикольного тренера

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, какой он тренер и человек. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Строгий. Веселый. Прикольный», — такими тремя словами он описал себя как тренера. Карпина-человека специалист охарактеризовал как веселого, надежного и любящего.

Ранее Карпин высказался о составе команды на ближайшие матчи национальной сборной. Специалист отметил, что планирует делать ставку на игроков, которые могут помочь сборной в ближайшем будущем. «Допустим, на тот момент Федор Смолов будет лучшим нашим нападающим. Мне для чего его вызывать? Знакомиться?» — отметил он.

Карпин занимает пост главного тренера сборной России с лета 2021 года. Под его руководством команда вышла в стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций лишилась возможности принять участие в турнире.

Дарья Коршунова
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