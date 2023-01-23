Карпин высказался о составе сборной России на ближайшие матчи

Карпин планирует вызвать на ближайшие матчи игроков, которые помогут команде в будущем

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о составе команды на ближайшие матчи. Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист предположил, что как минимум до марта отстранение российских футболистов не закончится, поэтому он планирует делать ставку на игроков, которые могут помочь команде в ближайшем будущем. «Допустим, на тот момент Федор Смолов будет лучшим нашим нападающим. Мне для чего его вызывать? Знакомиться?» — добавил Карпин.

14 января ТАСС сообщил, что в 2023 году в сборной рассчитывают провести пять товарищеских матчей. Информация о предполагаемых соперниках команды не раскрывается.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.