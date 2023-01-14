Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Манчестер Юнайтед
Сегодня
15:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Вальядолид
Сегодня
16:00 (Мск)
Райо Вальекано
Испания - Примера|17-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
Сегодня
18:00 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Ноттингем Форест
Сегодня
18:00 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Эвертон
Сегодня
18:00 (Мск)
Саутгемптон
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Брентфорд
Сегодня
20:30 (Мск)
Борнмут
Англия - Премьер-лига|20-й тур
13:13, 14 января 2023Спорт

Раскрыты планы сборной России по футболу на 2023 год

ТАСС: сборная России по футболу в 2023 году планирует провести пять товарищеских матчей

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сборная России по футболу в 2023 году рассчитывает провести пять товарищеских матчей. Планы национальной команды раскрыл ТАСС.

По информации источника, на данный момент определены сроки, в которые могут пройти эти встречи: с 25 по 28 марта, с 17 по 20 июня, с 31 августа по 8 сентября, с 15 по 18 октября и с 19 по 22 ноября. О предполагаемых соперниках команды Валерия Карпина ничего не сообщается.

В минувшем году россияне провели три товарищеских матча. Сборная страны победила Киргизию (2:1), а также сыграла вничью с Узбекистаном и Таджикистаном. Обе встречи завершились о счетом 0:0.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Россия запретила въезд главам МИД и Генштаба Великобритании
Названа предварительная причина взрыва на газопроводе в Литве
Стало известно о ведении боев ЧВК «Вагнер» в восточной части Артемовска
В Госдуме назвали Ивана Урганта тошнотворной фигурой
В Херсонской области нашли два тайника с патронами и гранатами
Елена Блиновская попала в реанимацию
Почти все граждане Венгрии высказались против антироссийских санкций ЕС
Житель поселка Опытное в ДНР рассказал об обстреле населенного пункта ВСУ
Раскрыты планы сборной России по футболу на 2023 год
Российского рэпера госпитализировали после ДТП с квадроциклом в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.