Раскрыты планы сборной России по футболу на 2023 год

ТАСС: сборная России по футболу в 2023 году планирует провести пять товарищеских матчей

Сборная России по футболу в 2023 году рассчитывает провести пять товарищеских матчей. Планы национальной команды раскрыл ТАСС.

По информации источника, на данный момент определены сроки, в которые могут пройти эти встречи: с 25 по 28 марта, с 17 по 20 июня, с 31 августа по 8 сентября, с 15 по 18 октября и с 19 по 22 ноября. О предполагаемых соперниках команды Валерия Карпина ничего не сообщается.

В минувшем году россияне провели три товарищеских матча. Сборная страны победила Киргизию (2:1), а также сыграла вничью с Узбекистаном и Таджикистаном. Обе встречи завершились о счетом 0:0.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.