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13:09, 23 января 2023Россия

Системы ПВО сбили ракету над селом в граничащем с Украиной российском регионе

Губернатор Гладков сообщил о перехвате ПВО ракеты над селом Казинка в Белгородской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над селом Казинка Валуйского городского округа Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету. Об этом в понедельник, 23 января, журналистам сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам представителя властей, пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет. Обломки снаряда упали в поле.

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Накануне Гладков сообщал о срабатывании системы ПВО над Белгородом и Белгородским районом. Он уточнил, что по предварительной информации, в результате произошедшего пострадавших не оказалось.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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