Над Белгородом сработала ПВО

Губернатор Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По предварительной информации, в результате произошедшего пострадавших нет. На данный момент оперативные службы уточняют последствия на земле.

19 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар сразу по нескольким селам в районе Шебекинского городского округа в Белгородской области. В хуторе Балки был разрушен частный дом, в котором никто не жил, и повреждены окна соседних домовладений. В поселке Ленинский была разрушена хозяйственная постройка.

17 января Украина трижды обстреляла Белгородскую область. Ночью система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала