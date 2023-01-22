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23:23, 22 января 2023Россия

Над Белгородом сработала ПВО

Губернатор Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО
СюжетРакетные удары по Украине:
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: stavregion.ru / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По предварительной информации, в результате произошедшего пострадавших нет. На данный момент оперативные службы уточняют последствия на земле.

19 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар сразу по нескольким селам в районе Шебекинского городского округа в Белгородской области. В хуторе Балки был разрушен частный дом, в котором никто не жил, и повреждены окна соседних домовладений. В поселке Ленинский была разрушена хозяйственная постройка.

17 января Украина трижды обстреляла Белгородскую область. Ночью система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала

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Марина Совина
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