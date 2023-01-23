Российские госкомпании не смогли стать эффективнее частных

Исследование: российские госкомпании проиграли частным по эффективности

Государственные российские компании проигрывают частным по эффективности, и отмена субсидий не поможет сократить этот отрыв. К такому выводу пришли исследователи из Центробанка и Высшей школы экономики Евгения Бессонова и Ксения Гончар, выводы которых приводит «Коммерсантъ».

Эксперты проанализировали базу данных Ruslana от Bureau van Dijk за 2008-2015 годы. Она дает доступ к показателям более 270 тысяч компаний во всех отраслях, кроме агропромышленного комплекса, финансов и ряда госуслуг.

В результате подтвердилось предположение о связи между типом собственности, уровнем технической эффективности, способности компании работать на границе производственных возможностей, а также ростом совокупной производительности факторов. Схожий эффект наблюдался за все годы и во всех секторах, затронутых исследованием.

В частности, производительность труда на одного занятого по выручке и добавленной стоимости в компаниях, контролируемых государством, оказалась в четыре раза ниже, чем у частников. Сильнее всего проблемы производства и технической неэффективности у госкомпаний заметны в гостиничном бизнесе, обработке и транспорте, а наименьший разрыв — в добыче и торговле. В свою очередь, ожидание, что жесткие бюджетные ограничения способны стимулировать госпредприятия увеличивать эффективность, не подтвердилось. Если те получают меньше денег, то становятся еще менее эффективными, а вот увеличение конкуренции со стороны частников позволяет добиться от госкомпаний большей отдачи.

Актуальность работы связана с тем, что в текущей ситуации ужесточения санкционного давления поддержка конкуренции для правительства отошла на второй план. Речь идет как о практике прямого регулирования цен, так и о росте неконкурентных закупок у единственного поставщика.

Ранее основатель UC Rusal Олег Дерипаска призвал власти отказаться от порочных «химер» госкапитализма (так он характеризует тенденции в экономике последних десяти лет) и вернуться к «невидимой руке» рынка, которой помогает «видимая рука» государства. По мнению бизнесмена, это позволит России не потерять десятилетие развития.

