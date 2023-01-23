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11:48, 23 января 2023Россия

Российский подросток избил десятилетнего мальчика на хоккейной площадке

АСТВ: на Сахалине подросток избил десятилетнего мальчика на хоккейной площадке

Фото: Unsplash

В Сахалинской области подросток избил десятилетнего мальчика на хоккейной площадке. Об этом сообщает портал «АСТВ».

Инцидент произошел на Монетной улице в селе Дальнее 21 января. По словам матери пострадавшего мальчика, после тренировки дворовой команды к ее сыну подошел подросток и начал его толкать и отбирать клюшку.

«Сын просил оставить его в покое, а подросток говорит тренеру: "Можно я ему дам затрещину?" Тот говорит: "Дай ему по башке так, чтобы он еще раз об этом попросил"», — рассказала женщина, добавив, что после этих слов подросток ударил ее ребенка кулаком в голову. По ее утверждению, тренер отобрал у мальчика клюшку и не оказал ему помощь, когда тот кричал от боли.

После произошедшего ребенку стало плохо, мать вызвала скорую помощь и полицию. Серьезных травм у пострадавшего не обнаружили. Комментируя инцидент, в мэрии областного центра заявили, что в момент возможного конфликта инструктор разбирал инвентарь в раздевалке и не присутствовал на площадке. В обстоятельствах случившегося будет разбираться полиция.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области студенты избили школьника и пытались засунуть его в мусорный бак. Издевательства над ребенком попали на видео.

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Варвара Родикова
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