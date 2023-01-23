Дубль Кокорина помог «Арису» победить в матче чемпионата Кипра

Дубль Александра Кокорина помог «Арису» победить «Аполлон» в чемпионате Кипра

«Арис» победил «Аполлон» со счетом 3:1 в матче 20-го тура чемпионата Кипра. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лимасоле. Победу «Арису» помог одержать дубль российского нападающего Александра Кокорина. Всего в сезоне-2022/2023 форвард забил шесть мячей. На данный момент он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Кипра.

14 января стало известно, что Кокорин попал в символическую сборную лучших игроков первого круга чемпионата Кипра по футболу. Список футболистов составляла Ассоциация спортивных журналистов страны. Спортсменов включали в команду за выдающиеся заслуги.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. 31-летний игрок принадлежит итальянской «Фиорентине». Форвард также известен по выступлениям в составе «Зенита», «Спартака», московского «Динамо» и сборной России.