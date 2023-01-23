США призвали Азербайджан прекратить блокаду Карабаха

Госсекретарь США Блинкен призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор в Карабахе. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

В ходе беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Блинкен выразил мнение, что властям Азербайджана необходимо прекратить блокаду и открыть Лачинский коридор для коммерческого транспорта.

Госсекретарь подчеркнул, что риск гуманитарного кризиса в Лачинском коридоре подрывает перспективы мира между Арменией и Азербайджаном. По его мнению, азербайджанские власти должны приложить больше усилий к заключению мирного соглашения с Ереваном.

12 декабря 2022 года стало известно, что Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах, перекрыли азербайджанские экоактивисты. Ереван также утверждает, что Баку перекрыл газопровод, снабжавший непризнанную республику природным газом. 18 января глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что коридор был открыт и по нему обеспечено свободное передвижение, а утверждения о блокаде дороги «не имеют никаких оснований».